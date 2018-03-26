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Erdoğan: Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz

Erdoğan: Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi. Zirve sonrası liderler açıklama yaptı. Erdoğan, 'AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisi için ilk adımı burada attığımızı umuyorum' dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 21:52 - Güncelleme: 26-03-2018 21:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna'da gerçekleştirilen Türkiye- AB zirvesi sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunurken, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca AB'ye Suriyeli sığınmacılar konusunda verilen sözlerin de tutulması gerektiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeğinin ardından görüşmelere geçildi. Zirve sonrası liderler açıklama yaptı.

DONALD TUSK'IN KONUŞMASI:

Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili gayretleri konusunda yüksek takdirlerimizi belirtmek istiyorum.Türkiye'ye Afrin harekatıyla iligili çekincelerimizi ilettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması:

''İLK ADIMINI BUGÜN ATMIŞ OLDUĞUMUZU UMUYORUM''

AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak, bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak atmak gerekiyor.

Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz.

AB ile önceki görüşmelerimizde ortak meselelerde ve atılacak adımlarda tespitlerde bulunmuştuk.

Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili olarak sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur. 4 milyon Suriyeli ülkemizdedir. 4 milyar Euro söz verildi, 1 milyar euro ilgili yerlere iletildi.

"AB, ADIMINI BİR AN ÖNCE ATMALIDIR"

Vize serbestisiyle ilgili çalışma kağıdımız şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulmuştu. AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır.

"İNSANİ KRİZLERDE BÜROKRATİK HANTALLIĞA TAHAMMÜL YOKTUR"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik.

Acil ihtiyaçlar beklemez. İnsani krizlerde bürokratik hantallığa tahammül yoktur. Beklediğimiz vize serbestisidir. AB'ye çalışmalarını sonlandırmalarını beklediğimizi ilettik. Bu siyasi bir konu değildir. Bu tip teknik konuları siyasetin konusu haline getirmemeliyiz.

"TERÖR KONUSUNDA ELEŞTİRİ DEĞİL, DESTEK BEKLİYORUZ"

Diğer bir önemli konu da, terördür. Türkiye birçok terör örgütünün hedefindedir. Geçen yıl Fırat Kalkanı'nda 3 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı operasyonunda da 3 bin 800 teröristi etkisizleştirdik. Terör konusunda eleştiri değil, destek bekliyoruz.

Teröre karşı operasyonlarımız Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır.

"BU VAHİM BİR HATA OLUR"

Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. Türkiye'nin, genişleme politikalarının dışında tutulması vahim bir hata olacaktır.

"AB KIBRIS KONUSUNDA ADİL BİR TUTUM TAKINMALIDIR"

Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.

Türkiye bölgede kilit aktördür. AB Kıbrıs konusunda adil bir tutum takınmadığı sürece anlaşmamız mümkün değildir.

Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim.

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