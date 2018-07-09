Erdoğan yemin töreni! Ailesi böyle izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti. Böylece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi de  yemin törenini izlemek için meclisteki yerini aldı.

TBMM Genel Kurulu'na en yaşlı üye sıfatıyla Durmuş Yılmaz başkanlık etti. Durmuş Yılmaz Genel Kurul açılışını yaptı ve Erdoğan'ın Genel Kurul'a davet ettti.

CHP'LİLER VE HDP'LİLER AYAĞA KALKMADI: Erdoğan'ı Meclis'e girişi sırasında CHP'liler ve HDP'liler ayağa kalkmadı.

ERDOĞAN YEMİN ETTİ ALKIŞ KIYAMETİ KOPTU: Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Erdoğan'ın yemini sonrası Meclis'te alkış kıyameti koptu. Erdoğan dakilarca vekiller tarafından alkışlandı.

YEMİNİN ARDINDAN ANITKABİR'E ZİYARET: Erdoğan'ın Yeminin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak. Erdoğan'ın Meclis'teki yemin törenini tüm televizyon kanalları canlı yayınla veriyor. Aşağıdaki playerden canlı izleyebilirsiniz.

101 PARE TOP ATIŞI: Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapılacak. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.

MİSAFİRLERE ÖZEL BASTIRILAN 1 LİRA HEDİYE EDİLECEK: Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak.

ERDOĞAN'IN DOSTLARI DA OLACAK: Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak. Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak edecek.

28 ÜLKEDEN BAŞBAKAN VE PARLAMENTO BAŞKANI: Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenecek 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.

ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMİ: Bu arada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek törene, 22 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı. 

10 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR: Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapıyor. Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirildive polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanıyor. Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştiriliyor.

  • Güncel 09 Temmuz 2018 17:41
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