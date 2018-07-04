Erdoğan yemin ediyor! Bakanlar Kurulu pazartesi günü açıklanacak...

CUMHURBAŞKANLIĞI'na geçiş sistemine geçiş töreni 9 Temmuz Pazartesi günü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü saat 16:00'da TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak... Ardından saat 18:00'de yeni sisteme geçiş töreni yapılacak ve akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu Kabinesi açıklanacak...

YEMİN TÖRENİ TBMM'DE... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak. Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

BEŞTEPE'DE YENİ SİSTEME GEÇİŞ TÖRENİ... Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi. Törende iş sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler de davetli.

YEMEKTEN SONRA BAKANLAR KURULU... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.