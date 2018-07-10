Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan bakın neredeymiş?

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yemin etmişti. O sırada henüz kabine belli olmamış ekonomi yönetimi için Ali Babacan ismi de henüz gündemden düşmemişti. Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada Ali Babacan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu ve Babacan'a eşleri de eşlik etmiş...
AK Parti’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan 24 Haziran'da milletvekilliği başvurusu yapmamış ancak son güne kadar ismi ekonomi yönetimi için geçmişti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmamıştı.
EŞLERİYLE BİRLİKTE TURİSTİK GEZİ YAPTILAR... Ermenek’e eşleriyle birlikte giden Davutoğlu ve Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Davutoğlu'nun memleketi olan Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek geziyi sürdürdü.
BABACAN UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI... 24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.
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