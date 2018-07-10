Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan bakın neredeymiş?

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yemin etmişti. O sırada henüz kabine belli olmamış ekonomi yönetimi için Ali Babacan ismi de henüz gündemden düşmemişti. Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada Ali Babacan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu ve Babacan'a eşleri de eşlik etmiş...