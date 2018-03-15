Erdoğan ve Yıldırım'dan Mehmetçik için kurban bağışı

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Yasemin Atasever, ziyarette bulunduğu Erzurum'un Narman ilçesinde Mehmetçik için kendisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan aldığı vekaletle kurban kestirdi.

Bir imam hatibin Kur'an-ı Kerim okuması sonrası AK Parti Narman ilçe teşkilatı yöneticileri ve vatandaşların duaları eşliğinde kesilen kurbanlar, Erdoğan ve Yıldırım'ın talimatıyla Narman İlçe Jandarma Komutanlığına bağışlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Er Batıkan Avcı ve 15 Temmuz'da Ankara'daki Akıncı Üssü'nde şehit olan Lokman Biçinci'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Atasever, burada yaptığı açıklamada, Erzurum ve Narman'da ilçe halkının sorunlarıyla ilgili istişarede bulunduklarını belirtti.

Atasever, "Narman halkının katılımı ile Mehmetçiğimize bağışlanmak üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım'dan bizzat aldığım vekaletleri yerine getirdim. Bağışlarımız kahraman Mehmetçiğimiz için. Rabb'im ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Atasever, her zaman şehit ailelerinin ve Mehmetçik'in yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Atasever Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen'i de makamında ziyaret etti.