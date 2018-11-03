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Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğu Hande Fırat yazdı

Erdoğan ve Trump’ın Halk Bankası diyaloğu Hande Fırat yazdı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın son telefon görüşmesinde aralarında geçen Halk Bankası diyaloglarını köşesinde aktardı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 08:14 - Güncelleme: 03-11-2018 08:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 1 Kasım 2018 tarihinde telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Merak edilen konuşmanın içeriğini Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü yazısında anlattı.

Kaşıkçı cinayeti ve Fırat'ın doğu meselesinin gündeme gelmediğini aktaran yazar, iki liderin rahip Brunson krizi nedeniyle karşılıklı bakan yaptırımlarının kaldırılmasının konuşulduğunu yazdı. Fırat o görüşmeye ilişkin çarpıcı bir detayı böyle paylaştı:

"HALK BANKASI SORUŞTURMASI DÜŞÜRÜLSÜN" TALEBİ
"Rahip Brunson’ın yargılanma sürecinin bitmesi ve ülkesine dönmesinin ardından yaptırımların kaldırılması konusunda her iki ülkeden de güçlü mesajlar verilmişti. Haber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ulaştı. ABD, iki bakana yönelik yaptırımları kaldıracağı bilgisini Ankara’ya iletti. 1 Kasım’da iki liderin görüşmesinde de yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamanın Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı’ndan eşzamanlı yapılmasına karar verildi. Sadece bu değil, Trump’ın telefonda “Kaldırıyoruz” sözlerinden sonra edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir talebini yineledi. Aralarında şu önemli diyalog geçti. 

Erdoğan: Biliyorsunuz, Halk Bankası süreci devam ediyor. Artık bu soruşturma sürecinin de düşürülmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinde önemli bir adım olacaktır.
Trump: Hazine Bakanlığımla görüşüp nasıl bir yöntem izleyeceğiz, nasıl olacağına bir bakacağım.

Ankara’daki bilgi, soruşturma dosyasının ABD Adalet Bakanlığı’ndan Güney Bölgesi Savcısı’na gönderildiği yönünde. İdari bir kararla da bunun kaldırılabileceği düşünülüyor. Görüşmede Trump’ın bu konuda bilgi vereceğini söylediği belirtiliyor. Gözler artık Paris’te.

Telefon görüşmesinde liderler Paris’te görüşmek üzere sözleştiler. 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak Paris Barış Konferansı’nda iki lider bir araya gelecek."

Hande Fırat'ın yazısının tamamı

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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