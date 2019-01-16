Erdoğan ve Soylu lösemi tedavisi gören genci aradı

Telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük mutluluk yaşadı.
Akyazı ilçesinde ikamet eden ve lösemi teşhisi konulan Tayyip Atmaca, Ankara’da tedavi görüyor.
Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca’nın yeğeni Tayyip Atmaca, geçen hafta sonu bir dizi ziyaret ve aday tanıtım programı için Sakarya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonla görüntülü görüştü.
ERDOĞAN'LA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ: Bakan Süleyman Soylu ile bir süre görüntülü görüşen Atmaca, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüntülü görüştü. Erdoğan büyük mutluluk yaşayan Atmaca’ya, "Seni gözlerinden öpüyorum. Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Senin yanındayız" diyerek Atmaca’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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