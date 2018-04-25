Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılandı. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin 56'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla AYM Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girişinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu protokolün ön sırasında bulunanlarla tokalaştı.