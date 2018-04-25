Erdoğan ve Gül 5 Mayıs'ta karşı karşıya gelebilir

Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelebileceği belirtildi.
AYNI MASAYA OTURACAKLAR MI: Daha önceden yapılan planlamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra, nikah şahidi olarak davet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in akşam yapılacak düğününe katılacak. Aynı düğüne davetli olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
NİKAH ŞAHİDİ OLACAKLAR
Erdoğan ve Gül'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor. Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanısıra Kayserili olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.
MEZUNLAR BULUŞMASINA DA KATILABİLİR
Öte yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşmasına da katılması bekleniyor.
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