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Erdoğan ve Gül 5 Mayıs'ta karşı karşıya gelebilir

Erdoğan ve Gül 5 Mayıs'ta karşı karşıya gelebilir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerine çatı aday olacağı iddiası gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Gül ve Erdoğan 5 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününde karşı karşıya gelebilir.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 10:56 - Güncelleme: 25-04-2018 10:56

Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu...

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen ve kararı merakla beklenen Abdullah Gül, 5 Mayıs'ta Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edildi. Düğüne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün burada bir araya gelebileceği belirtildi.

AYNI MASAYA OTURACAKLAR MI: Daha önceden yapılan planlamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelerek 410 milyon euroya mal olan Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıktan sonra, nikah şahidi olarak davet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep'in akşam yapılacak düğününe katılacak. Aynı düğüne davetli olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

NİKAH ŞAHİDİ OLACAKLAR

Erdoğan ve Gül'ün bu düğüne katılmaları halinde birlikte nikah şahitliği yaparak, aynı masada oturacakları ifade ediliyor. Güvenlik nedeniyle özel kartla girilecek düğüne Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanısıra Kayserili olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da davet edildi.

MEZUNLAR BULUŞMASINA DA KATILABİLİR

Öte yandan, Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta Kayseri'ye gelmesi halinde, mezunu olduğu, balmumundan heykelinin bulunduğu Kayseri Lisesi'nin 125. yıl dönümü geleneksel mezunlar buluşmasına da katılması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Eray ZN 25 Nisan 2018 11:33 Ey Millet, yillarca bizden adam olmaz, bizden birsey olmaz diye bizleri düsünmekten, calismaktan ve üretmekten sogutan siyasetcilerin yulari Amerika ve ingilterenin elindeydi. Kendi ürettiklerini yillarca tüm orta doguya fais fiyatlara sattilar. Bizleri Sömürü pazarina cevirdiler, üretmek isteyen genclerimizi katlettiler, Unutmayin Bizlere Türk olmayi hatirlatan ve bununla gururduymamizi saglayan ve Türk kimliginden sökülüp atilmaya calisilan islami yine Kimligimizin icine koymamiza yardimci olan Vede Her Türk asker dogar sözünü bu devirde Tüm dünyaya Göstermemizi saglayan Recep Tayyip Erdogan dir. Onun Memleket ve Millet askidir. Türkiye onunla bagimsiz ve güclü hale geldi. Simdi Türk milletinin özgürlügü icin, Ezanlarin susmamasi, bayragin inmemesi, bizi bekleyenlerin umutlarinin tükenmeyecegi bir Dünya icin. Atalarimizin biz nesilleriyle Gururduymasi icin, Adalet ve özgürlük icin Recep Tayyip Erdogan a Destek Zamani! Hadi hep beraber olalim tek yürek olalim. Düsmana dersini verelim.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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