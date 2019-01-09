Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

İmamoğlu görüşme ile ilgili açıklamasında "Yarın saat 17:00'a randevu aldım" dedi. Geçen haftalarda Erdoğan'dan randevu talep edeceğini söyleyen İmamoğlu, "Eski Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, bir cümlesi bile olana gideceğimiz için gideceğiz" demişti.

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için yarın saat 17.00'a randevu aldım açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Kapım açık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmek istemesi ile ilgili, “Bay Kemal izin verirse benim kapım açık. Çaysa çay, kahveyse kahve…” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan izin aldım: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, randevu talebine ilişkin şöyle şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bu sabah resmi yazılı davetimize Sayın Cumhurbaşkanının bu kadar kısa zamanda olumlu yanıt vermesinden memnun oldum. Ben parti disiplini olan bir CHP üyesiyim. Zaten Sayın Erdoğan'dan randevu talep etmeden önce genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin aldım. Genel başkanımız bu konularda çok anlayışlıdır. Daha önce Başbakan iken Sayın Binali Yıldırım ile de görüşmüştüm. O görüşme için de izin almıştım. Görüşmenin günü ve yeri hakkında resmî yanıt geldiği zaman bilgimiz olacak. Ev sahibi olmadığım için bir yer söyleyemem"