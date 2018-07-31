Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi saat 13'te Beştepe'de kabul etti.

AF KONUSU GÜNDEME GELEBİLİR...Sürpriz görüşmenin konusu kamuoyu tarafından merak edilirken MHP liderinin seçimden önce çıkmasını beklediği ancak AK Parti'nin sıcak bakmadığı af konusunu bugünkü görüşmede mesaya getireceği konuşuluyor. Genel af konusunda Başkan Erdoğan'ın görüşü ise net.

ERDOĞAN SICAK BAKMIYOR...Erdoğan daha önce af konusuna sıcak bakmadığını açıklamıştı. Şimdi gözler bu kritik görüşme sonrasında yapılacak açıklamada olacak.

Seçim öncesi Başbakan'la görüşen Bahçeli şunları söylemişti: Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca bigâne kalmak makul ve mantıklı değildir. Bayram öncesi kader mahkumlarını ve ailelerini sevindirecek girişimlerde bulunmak toplumsal rahatlamayı temin edecek, huzur ve umudu canlandıracaktır. Hükümet, ‘gündemimizde’ yok diyor, affı gündeme almak zor değil, bunun için sadece müşfik ve şefkatli bir teşebbüs yetecektir. af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir.”

  • Siyaset 31 Temmuz 2018 13:53
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