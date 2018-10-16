Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı gözler Külliye'de

Yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreçleri devam ederken bir taraftan da AK Parti ile MHP arasındaki trafik hızlanıyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz bira araya gelmişti.

4 isim arasında gerçekleşen görüşmede, Cumhur İttifakının ruhunun yerel seçime de aktarılması konusunda görüş birliğine varıldı. Komisyon üyelerince belirlenen başlıklar konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. İttifakta nihai kararı verecek olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 16.00'da bir araya geldi.

Erdoğan, 1 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.