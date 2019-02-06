Erdoğan ve Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı. Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşmede Meclis Başkanlığı seçim süreci adaylık üzerine ve Yerel seçimde daha önce varılan ittifak konusunda bazı görüşmeler yapacak.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM SÜRECİ BAŞLAYACAK: Meclis Başkanlığı ile ilgili Binali Yıldırım, adaylık için resmi başvuru sonrası istifa edeceğini açıklamıştı. O istifadan sonra Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak. Buna ilişkin görüş alıverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye AK Parti'nin Meclis Başkanı adayına ilişkin bazı bilgilendirmeler yapması bekleniyor. Daha önce Meclis Başkanı seçimine ilişkin MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin adayını destekleyecekleri yönünde açıklama yapmıştı. Bugün bu adaylar üzerinde bir netlik olması söz konusu.