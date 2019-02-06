Erdoğan ve Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşmede Meclis Başkanlığı seçim süreci adaylık üzerine ve Yerel seçimde daha önce varılan ittifak konusunda bazı görüşmeler yaptı.