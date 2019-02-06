Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşmede Meclis Başkanlığı seçim süreci adaylık üzerine ve Yerel seçimde daha önce varılan ittifak konusunda bazı görüşmeler yaptı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan ve Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER