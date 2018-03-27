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Erdoğan uyardı: Yoğun şikayetler alıyoruz

Erdoğan uyardı: Yoğun şikayetler alıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili CİMER ve BİMER’e yoğun şikâyetler geldiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 07:53 - Güncelleme: 27-03-2018 07:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu süreçte bürokratların da bizim hızımıza ayak uydurması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu AK Parti il kongreleri nedeniyle bulunduğu Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da teşkilatlara ‘bürokratik oligarşi’ konusunda uyarılar yaptı.

"BÜROKRATLARI BİZE BİLDİRİN" TALİMATI: Hürriyet gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı, CİMER ve BİMER yoluyla AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili yoğun şikâyet aldıklarını belirtti. Erdoğan, görüştüğü il teşkilatlarına bu konuda daha hassas davranmaları ve işleri hızlandırmayan bürokratların bizzat Cumhurbaşkanlığı’na veya Başbakanlığa bildirilmesi talimatını verdi. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda kaybedecek zamanı olmadığını belirten Erdoğan, “Bu zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Daha çok çalışarak ve daha çok vatandaşımıza ulaşarak hiçbir ayrım gözetmeden icraatlarımızı ve projelerimizi gerçekleştirmeliyiz. Bürokrasiyle ilgili özellikle vatandaşı bire bir ilgilendiren konularda CİMER ve BİMER’e yoğun şikâyetler geliyor. Bunların hepsini yakından takip ediyorum” dedi.

YARISI KAMU ÇALIŞANLARI
2017 yılında 2 milyon başvuru yapılan BİMER’e en fazla şikâyet edilenler kamu ve özel sektör çalışanları oldu. 2017’de BİMER’e kamu ve özel sektör çalışanlarıyla ilgili 1 milyon 114 bin şikâyet başvurusu yapıldı. CİMER’e yapılan şikayetlere ilişkin istatistikler açıklanmıyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 09:03 Aynen resim çek paylaş . Bütün işler görülüyor. Fotoğraflar herşeyi anlatıyor sanki. Göz boyamak işgüzarlık. Vatandaş bunu yemez. Kandıramazsınız. Vatandaşı ilgilendiren sorunların çözülmesi. Belediyeler mesela su yol paralarına zam yapacaklarına masraflarını kıssınlar. Geliri arttırmak için vergiler koyup zam yapmasınlar.Aynı şekilde devlet daireleri de. Bürokratlar evlerinde yapmadıkları harcamayı devletten yapmasınlar

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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