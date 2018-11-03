Erdoğan: Ukrayna ile ticaretimiz 10 milyar dolara varacak

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.'' dedi. Paris'te gerçekleşecek olan toplantıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, Trump ile yüz yüze görüşme yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan yaptırım krizinin sona ermesine ilişkin, "Eş zamanlı olarak yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Yaptırımları eş zamanlı olarak kaldırdık." diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde: ''Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.''

''TÜM BÖLGENİN YARARINA OLACAKTIR'' ''Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.''

KIRIM MESAJI ''İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.''