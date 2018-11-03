Erdoğan: Ukrayna ile ticaretimiz 10 milyar dolara varacak

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.'' dedi. Paris'te gerçekleşecek olan toplantıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, Trump ile yüz yüze görüşme yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan yaptırım krizinin sona ermesine ilişkin, "Eş zamanlı olarak yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Yaptırımları eş zamanlı olarak kaldırdık." diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde: ''Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır. Serbest ticaret anlaşmasını yıl sonuna kadar bitirme kararlığındayız. Bu anlaşma ile ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.''

''TÜM BÖLGENİN YARARINA OLACAKTIR''

''Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.''

KIRIM MESAJI

''İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.''

YAPTIRIM KARARI

Bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. 10 - 11 Kasım'da Paris'te bir toplantı var. Sayın Trump ile orada yüz yüze görüşeceğiz. Dünya liderlerinin bir kısmıyla görüşme fırsatı yakalayacağız.

15 TEMMUZ'UN ARDINDAN UKRAYNA DOSTLUĞUNU GÖSTERDİ

''15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.''

MÜNBİÇ

Öncelikle tabii sayın Trump ile yaptığımız görüşmede bildiğiniz gibi masada olan çok çok önemli bazı konular var. Bunlardan bir tanesi Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları devam ediyor. Eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Bizim hedefimiz bir an önce Münbiç'ten terör örgütlerinin çıkması. Çünkü bununla ilgili Dışişleri Bakanımız ve Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi de bu yol haritasının uygulama zamanı dedik.

HALKBANK DAVASI

Trump'la görüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Trump, 'Halkbank konusunda talimat vereceğim' dedi." diye konuştu.