Erdoğan tüyler ürperten o ses kaydını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlediğini söyleyen Erdoğan, böyle bir cinayeti normal insanın yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetini çözmek zorunda olduğunu söyleyen Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinde sürecin geldiği noktaya ilişkin “Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir" dedi.

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