  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldular

Erdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Erdoğan: "196 dünya ülkesinin kaderini 5 tane ülke belirleyemez" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-03-2018 21:31 - Güncelleme: 02-03-2018 00:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşma yaptı. Erdoğan'ın, Fransa eski Cumhurbaşkanı Hollande'la ilgili anlattığı olay dikkat çekti. Erdoğan Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olmasının iftihar vesilesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın Senegal'de yapmış olduğu o konuşmadan satırbaşları:

Teklif ettiğimiz serbest ticaret anlaşması her iki ülkenin de yararına olacaktır. Bundan korkmaya gerek yok. Barter anlaşmaları da ekonomiyi geliştirecektir.

Afrika'yı sömürmek değil, beraber büyümek istiyoruz. Biz insanı, diğer inanın kurdu olarak değil, Senegal atasözünüzün dediği gibi insanı diğer insanların şifası olarak düşünüyoruz.

195 ülkenin kaderini 5 ülke belirleyemez. Sadece 5 ülkenin dudakları arasına sıkışmış bir kaderi dünya taşıyamaz. Şu anda dünya 2. Dünya Savaşı koşullarını taşımıyor.

Kudüs meselesinde ne oldu? Dünya konuştu, konuşunca 128 ülke tavrını koydu. 8 ülke ABD ile oldu. 128 ülke diğer tarafta yer aldı. Önemli olan haklı olmak.

"SAYIN HOLLANDE FRANSIZLARIN DEĞİL, TÜRKLERİN YAPTIĞINI DUYUNCA ŞOK OLUYOR"

Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olması bizim için iftihar vesilesi.

Burada enteresan bir gelişme de oluyor. Sayın Hollande (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı), burada yapılan bir toplantıya geldiğinde, "burayı Fransız müteahhitler mi yaptı" diye soruyor. "Hayır, burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alıyor. Tabi o zaman şok oluyor. Bunlar bizim iftihar meselemiz.

Macron "bu havalimanını Fransızlar mı yaptı" diye soruyor, "hayır Türkler yaptı" cevabını alınca 

Amacımız Türk iş insanlarını Senegal'le çalışmaya teşvik etmek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldular haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ADAM 01 Mart 2018 23:25 Malesef kendi kalemize gol atıyoruz siyasi şov uğruna!..

    CEVAP YAZ 15 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro