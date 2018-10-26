Erdoğan'dan Kaşıkçı sözleri: Ceset nerede görmemiz lazım

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dönemde ülkemizin içindeki bazı kesimler de ateşe odun taşıdı. Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin kozunu boşa çıkardık.'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- Ana muhalefet partisi önce seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı başarılı olamadı sonuçları kabullenmek zorunda kaldı. Hem içeride hem dışarıda siyasi ve ekonomik olarak çok önemli hazırlıkların içine girdik.

''EKONOMİK KOZLARINI BOŞA ÇIKARDIK''

- Bir anda tırmanışa geçen döviz kurlarını faizlerine artışı enflasyonun yükselişi takip etti. Özellikle cari açığımızı düşürmeye yönelik yapısal reformlarımızı hızlandırmış olduk. Hiçbir rasyonel nedeni olmayan bir kur saldırısı başladı. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dönemde ülkemizin içindeki bazı kesimler de ateşe odun taşıdı. Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin kozunu boşa çıkardık.

''TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIDIR''

- Bizim tek andımız İstiklal Marşıdır. Manası olmayan fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacağız. Ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini vereceğiz. AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?

''İDLİB'DE FELAKETİN ÖNÜNE GEÇTİK''

- İdlib'de büyük bir felaketin önüne geçmeyi başardık. İmzalar atıldığından bu yana İdlib'de bir sıkıntı yaşamıyoruz, bölgede huzur, sükun var. Şimdi sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması vardır. Bizim tek bir amacımız var; o da bölgedeki krize Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde her mezhepten ve kökenden kesimi kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demokratik, siyasi bir çözümün bulunmasıdır. Kimseyi zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulunduğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz. Ortaklarımıza diyoruz ki gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulun. Bu terör örgütü PKK'dır onun yan kolları YPG ve öbür tarafta PYD'dir. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir.''

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

- O da Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi burası komikti. Çıkarak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti adamlığı ile uyuşmaz. Suudi yetkililerinden yapılan açıklamalar bizi farklı bir endişeye sevk etti. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ayan beyan ortada. Bu cesedi göstermeniz lazım. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim?. Sıradan bir mesele değil aslında fail belli. Elimizde bilgiler, belgeler var, gün ola harman ola. Suudi başsavcı pazar günü Türkiye'ye geliyor.