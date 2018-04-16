'Erdoğan Türkiye için şans' diyen Seda Sayan iki ismi bombaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sınır karakoluna Mehmetçik'e yaptığı ziyaretten dolayı muhalefetin tepkisini çeken Seda Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçı düşmanı olduğunun altını çizerken Meral Akşener için ise ''Selam vermezse vermesin'' dedi.

'Erdoğan Türkiye için şans' diyen Seda Sayan iki ismi bombaladı

Türkiye'nin en sevilen ve güvenilir sanatçısı Seda Sayan, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sanata ve sanatçıya destek veren bir lider olduğunu belirten ünlü sanatçı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte sınır karakoluna Mehmetçik'e yaptığı ziyaretten dolayı muhalefetin tepkisini çekmişti. Seda Sayan, Meral Akşener'in 'İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Reziller' sözüne cevap verdi.

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'Erdoğan Türkiye için şans' diyen Seda Sayan iki ismi bombaladı

''ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN'': ''Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek için askerlerimizi ziyaret ettiniz. Neler hissettiniz ziyaret esnasında?'' şeklinde soruya cevap veren Seda Sayan, ''Terörün temizlenmesinde bu operasyonun büyük önemi var. Vatanımızı, canını ortaya koyarak koruyan Mehmetçiğimizi ziyaret ettiğim için çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız, sanatçılarımızı askerlerimizin yanına götürdü. Vatani görev yapan askerlerimizin yanına giderek onlarla sohbet ettik ve moral verdik. Bizi gördükleri için çok mutlu oldular. Fotoğraflarımızı çekip aileleriyle paylaştılar. Biz askerlerimizi mutlu etmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.'' dedi.

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'Erdoğan Türkiye için şans' diyen Seda Sayan iki ismi bombaladı

İKİ İSME ÇOK BOZULDU: ''Bu ziyaret sonrası çok bozulduğum iki isim oldu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener.'' diyen Seda Sayan, ''Meral Akşener'in 'İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' sözünü asla unutmayacağım. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun bize hakaret etmesi. Kılıçdaroğlu, sanatçı düşmanı. Kendisi hangi organizasyona bizi davet etmiş de katılmamışız? Cumhurbaşkanımız, her zaman sanata ve sanatçıya destek veren bir lider.'' ifadelerini kullandı.

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'Erdoğan Türkiye için şans' diyen Seda Sayan iki ismi bombaladı

''KILIÇDAROĞLU'NU AFFETMEYECEĞİM'': Seda Sayan, ''Kılıçdaroğlu'nun bize yönelik yaptığı açıklama büyük gaftır. O bizi tanımıyorsa, biz onu hiç tanımıyoruz. Şimdi kendisi de gidiyor Hatay'a, keşke daha önce gitseydi. Neden bize yönelik böyle bir açıklama yapıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız ondan önce davrandı ve bizleri götürdü diye. Kusura bakma Kılıçdaroğlu, daha önce düşünecektin! O bize daha önce deseydi gidelim diye, giderdik onunla. Cumhurbaşkanımız da destek olurdu, onun gibi çirkin davranmazdı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim.'' dedi.

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