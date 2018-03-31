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Erdoğan, Trump'a sordu: 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?'

Erdoğan, Trump'a sordu: 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye AK Parti İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı. Afrin harekatına değinen Erdoğan, Batılı liderlerin teröristleri saraylarda ağırladıklarını söyledi ve 'siz yolunuza, biz yolumuza' dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 19:27 - Güncelleme: 31-03-2018 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Sayın Trump'a da 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, partililere "6. Olağan Kongremizle birlikte artık metal yorgunluğu geride kaldı, bir yeniden diriliş hareketi başladı. İnşallah bu yeniden diriliş muştusunu Mart 2019'da, Kasım 2019'da sandıkları patlatarak vereceğinize inanıyorum. Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı için hazırlıklar tamam mı? Artık durmak yok, durmak yok." şeklinde seslendi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her mahalleye sağlık ocakları, muhtarlık hizmet binaları yapıldığını, ilçe genelinde 19 kültür merkezi, 29 bilgi evi kurulduğunu, camiler, yurtlar, okullar, kurslar gibi pek çok hizmetin Ümraniye halkına getirildiğini kaydetti. 

Yeşil alanlar, parklar ve mesire alanları gibi hizmetlerle ilçede yaşayanların hayat kalitesinin yükseltildiğini anlatan Erdoğan, metro hattının Üsküdar-Ümraniye bölümünün açıldığını hatırlattı. 

Erdoğan, modern şehirciliği geliştirirken, yeni metro hatlarıyla Ümraniye'yi farklı yerlere bağlamanın gayreti içinde olduklarını ifade ederek, "Bu metronun inşallah ikinci kısmını da yakında sizlerin istifadesine sunacağız. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Ümraniye, İstanbul Uluslararası Finans Merkezini de bünyesinde barındırıyor. İmar ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle Ümraniye'nin çehresini baştan sona değiştirdik. Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallelerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler. Balkanlar'dan ve Doğu Anadolu'dan çok sayıda kardeşimizin yaşadığı Ümraniye, bu bölgelerle olan irtibatını kardeş şehir ve kardeş belediye uygulamalarıyla sıkı bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde diğer ilçelerimizle birlikte Ümraniye'yi de çok daha ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

''İSRAİL YÖNETİMİNİ KINIYORUM''

Erdoğan, İsrail"in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail yönetimini bu insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum" dedi.

"Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler?" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''DÜN TRUMP'A DA SÖYLEDİM...''

" Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz. Gazze'de kendi topraklarında gösteri yapan insanların üzerine ağır silahlarla saldıran İsrail'e söz söyleyemeyenlerin gözlerini bize dikmeleri, samimiyetsizliklerinin en büyük delilidir."

"SİZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BUYURUN DEVAM EDİN!"

Erdoğan, "Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor, mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın. Biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız." dedi.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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