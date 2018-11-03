Erdoğan: Trump Halkbank için talimat verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump, 'Halkbank davası için talimat vereceğim' dedi'' diye konuştu.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü söyleyerek "Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi." diye konuştu.
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