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Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolar nasıl etkilendi?

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolar nasıl etkilendi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit dolu küstah sözleri sonrası dolar gün içinde 5.54'e kadar yükselmişti. Akşam saatlerinde Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirdi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 22:01 - Güncelleme: 14-01-2019 22:01

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin küstahça bir çıkış yapmıştı.

Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI DOLAR...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çıkışı sonrası ABD Doları sabah saatleri karşısında 5.54 TL'ye kadar yükselmişti.

Akşam saatlerinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirerek 5.42'yi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 22:25 Dolara takilmayin o kafasina gore takilir carsi pazar kayniyor maaslar eridi gecinilmiyo gerceklere bakalim bunlar iyi gunler ilerisi korkutuyo

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