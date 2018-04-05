  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan toplantıda söyledi: Arkamdan iş çevirdiler

Erdoğan toplantıda söyledi: Arkamdan iş çevirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ekonomi yönetimi ve faiz oranlarını indirmeyen Merkez Bankası vardı. Partinin son MYK toplantısında 'Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 08:05 - Güncelleme: 05-04-2018 08:05

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AK Parti’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sürdürdü. Erdoğan’ın tepkisini Başbakan Binali Yıldırım yumuşatmaya çalıştı. Özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan’ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan partinin son MYK toplantısından sızan kulis bilgileri aktardı. Erdoğan daha önce yapılan toplantılardan örnek vererek, özetle şunları söyledi:

BU NASIL TEK ADAMLIK: “Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

BAŞBAKAN ARAYA GİRDİ: Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Erdoğan, “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları” sözleriyle tepkisini sürdürdü. Erdoğan, ilk kez MYK toplantısında ekonomi yönetimi için bu kadar sert değerlendirmeler yaparken, isim kullanmadı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan toplantıda söyledi: Arkamdan iş çevirdiler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 09:49 güven yoksa güven vermezsen yatirimci orada durmaz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro