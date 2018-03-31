Erdoğan, 'Tarihi Halkın Köftecisi'nde yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki programın ardından aracıyla "Tarihi Halkın Köftecisi" lokantasında yemek yedi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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