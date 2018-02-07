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Erdoğan talimatı verdi yüzde 90'ı hayata geçti

Erdoğan talimatı verdi yüzde 90'ı hayata geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye dönüşü sonrasında talimatını verdiği 180 günlük eylem planı yüzde 90 hayata geçti. Hükümetin attığı adımların başında istihdamı arttıracak önlemler geldi.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:41 - Güncelleme: 07-02-2018 13:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye yeniden döndüğü 3 Olağanüstü Kongre’de bakanlara 180 günlük yol haritalarını hazırlamaları ve vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmaları talimatını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine bakanların hazırladığı 180 günlük eylem planı 2017 haziran sonunda uygulanmaya başladı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, savunmadan içişlerine kadar pek çok alanda milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre eylem planının hayata geçen bazı başlıkları şöyle:

TAŞERONA KADRO SEVİNCİ: Hükümetin attığı adımların başında istihdamı arttıracak önlemler geldi. Özellikle yaşanan taşeron sorunu çözüme kavuşturuldu. 900bin taşeron işçisi kadro sevinci yaşadı.

ŞİP ŞAK TAPU: Çevre ve Şehircilik bakanlığının tapu işlemelerini kolaylaştırmak için elektronik ortama geçildi. İnternet üzerinden tapu işlemlerini yapabilen vatandaşlar zaman kaybından kurutuldu.

SOFRALARA UCUZ ET: Et fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yürüttüğü proje aşağı çekildi. Vatandaş ucuz et alma fırsatı yakaladı.

BABAYİĞİTLER AÇIKLANDI: Bu süreçte sanayinin geliştirilmesi için de önemli çalışmalar yapıldı. Türkiye’nin yerli otomobilini yapmak için ortaya çıkan babayiğitler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Türkiye’nin Savunma Sanayisinin güçlendirilmesi içinde birçok projeye imza atıldı.

ARAÇ İŞLEMLERİ NOTERE: Türkiye’nin Suriye sınırına güvenli duvarı tamamlanarak yasadışı girişlerin büyük ölçüde önüne geçildi. Araç tescil işlemleri ise Noterlere devredildi.

ENERJİDE MİLLİ DÖNEM: Yerli ve milli enerjinin desteklenmesi için ekonomi paketi hazırlandı. Sağlık alanında devrim niteliği taşıyan şehir hastaneleri projelerine hız verildi. Eğitim alanında hazırlanan yeni müfredat uygulanmaya başlanırken liselere giriş sistemi ve üniversite sınav sistemi güncellendi.

MİLLİ SOSYAL MEDYA: Eylem planı kapsamında güvenli iletişim için milli çözüm projesi hayata geçirildi. PTT Mesenger ismi verilen sistem ilk olarak Bakanlar Kurulu toplantısından tanıtıldı. Proje ilk olarak kamuda kullanıldıktan sonra vatandaşın hizmetine açılacak.

PROJELER HIZLA SÜRÜYOR: Türkiye’nin yürüttüğü dev projelerde de önemli mesafeler kat edildi. Asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’un güzergahı belirlendi. Dünyanın en büyükleri arasında girecek olan 3’üncü havalimanı için geri sayım hız kazandı. Havalimanının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetişmesi için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Boğazının ilk köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapı mı da tüm hızı ile sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • al 07 Şubat 2018 14:26 Bravo..sivil toplum kuruluşları önündeki 'TÜRK' (barolar, tabipler ve eczacılar ..) ifadesi emirle kalkıyor.. kalkınca mhp yine bi şey demez.. çünkü reis deyip bağlıyor gibi onları... terörle mücadele et de 'TÜRK' kelimesine takılma gibi... yola devam... 'beraber yürüyoruz hakaret ettiğimiz mhp ile de' gibi..

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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