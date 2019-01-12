Erdoğan talimatı verdi yakın markaja alın

Bu yılın Mart ayında yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, partiler en çok önemsediği seçmen kitlesinden biri de bu yıl ilk kez oy kullanacak vatandaşlar.

Erdoğan, bu yıl ilk defa oy kullanacak seçmenlere özellikle vurgu yaptı. AK Parti Trabzon adaylarını tanıtan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

TEŞKİLATIMIZIN BUNA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERMESİ LAZIM

"AK Parti üyelerinin 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde bir milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Görüldüğü gibi bunların hepsi de çok ciddi seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek düzeyde rakamlardır. Gençler, bakın seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen muhtarlıklara gidin listelerde isimlerinize bakın, var mıyım, yok muyum. Buraya bakın. Yoksak hemen gereğini yapalım. Yapın ki bu demokratik hakkınızı kaybetmeyin. Onun için teşkilatımızın buna çok büyük önem vermesi lazım."

Erdoğan, il ve ilçe başkanlarına Ankara'dan verdiği talimatın altını Trabzon'dan bir kez daha çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:

SEÇMENR KÜTÜKLERİNDE YER ALMAYAN AK PARTİ ÜYELERİ UYARISI

"Yarın Kocaeli'nde de çizeceğim. Bir sonraki gün Sakarya'da da bunu hatırlatacağım. Seçmen kütüklerinde isimleri yer alamayan tüm üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek, ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata geçmelisiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da 'hoş geldiniz' ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel haklar konusunda bilgilendirecek, partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yepyeni bir evelallah dönem açılacaktır."