Erdoğan talimatı verdi o isimler için harekete geçiliyor

Ankara kulisleri ve AK Parti çevrelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda rahatsızlığını dile getirerek, Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a bunu ilettiği konuşuluyor. Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, AK Parti’nin son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuşulanları aktardı. Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bu durumla ilgileneceği öğrenildi.

TOPLUMU TAHRİK EDECEK DEĞERLENDİRMELER: AK Parti çevreleri, “Toplumun bu konularda doğru bilgilendirilmesi ve toplumu tahrik edecek, kin ve nefret temelinde birbirine düşman olacağı değerlendirmelere fırsat vermemek gerekiyor. Kaynağı ve uygulamaları itibariyle dini sadece kelam ve fıkıhtan ibaret hale getiren, düşünce kısmını bırakıp 300 sene öncenin müktesebatıyla düşünülmesinin sonuçlarını yaşıyoruz” değerlendirmesini yaparken, 28 Şubat döneminde ‘irtica tehditi’ algısı yaratmak için ortaya çıkarılan figürlerde olduğu gibi “Etki ajanlığı” ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

ERDOĞAN'DAN İLAHİYATÇI YILDIZ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama, “Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler” diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ı eleştirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyledi ve “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

SAPIKLARA CESARET VEREN İKLİM

“Kadınlara şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili haberler beni fevkalade rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı bu muameleyi reva gören kişi insanlıktan nasibini almamıştır. Çocuk istismarı asla düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Bunlar üzerinden dinimizi karalamak isteyenlerin derdi de ne kadınlar ne de çocuklardır. Mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız.”