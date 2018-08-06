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Erdoğan talimatı verdi ilk kazma vuruldu

Erdoğan talimatı verdi ilk kazma vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılması için talimatını verdiği Beştepe 15 Temmuz Müzesi için ilk kazma vuruldu. Müze, Cumhurbaşkanlığı’nın karşısındaki Şehitler Abidesi’nin yanındaki alana inşa ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 07:36 - Güncelleme: 06-08-2018 07:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce talimat verdiği Beştepe'ye modern müzecilik anlayışı ile 15 Temmuz hain darbe girişimini ve şehitlerimizi anlatacak müze için ilk kazma vuruldu. Müze hain darbe girişiminin 3. yıldönümüne yetiştirilecek.

250 ŞEHİT İÇİN ÖZEL BÖLÜM: 15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Hazırlanacak özel alanda bazı ışık ve ses efektleri, görüntüler de kullanılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre; Müzede, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 vatandaş için de özel bölümler hazırlanacak. 250 şehidin hayat hikayelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KUKLALARLA ANLATILACAK: Müzede, Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütleri de özel bir alanda anlatılacak. FETÖ, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek. Müze içerisindeki sergi alanlarında Erdoğan’ın sık sık vurguladığı “tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” ilkesi vurgulanacak.

YEŞİL ALANLA UYUMLU TASARLANDI: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak müze, proje alanındaki yeşil alanla uyumlu bir şekilde tasarlandı. Kapalı alanları zemin altında planlanan müze, daha çok açık alanlardan oluşacak. Ağaçlar arasında yapılacak yürüyüş yollarında 15 Temmuz ile ilgili çeşitli sunumlar yapılacak. Müzenin, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümüne açılışının yapılması hedefleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 08:21 Millat önce Mesopotamya,Bizans,Selçuklular,Osmanlı, Kurtuluş Savaşı,,Yeni Türkiye Cumhuriyet,15 Temmuz gelişimi ve tüm tarihi kapsayan Buyuk Türkiye Cumhuryeti muze yapılması gelecek nesile buyuk bir armağan olur

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