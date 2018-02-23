  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçiliyor

Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsansız tankları üretir hale gelmemiz lazım, bunu da yapacağız" dedi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı çalışmalara başladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 21:39 - Güncelleme: 23-02-2018 00:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı harekete geçti. İnsansız tank için çalışmaların kısa sürede başlaması öngörülüyor.

Bu doğrultuda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın bir an önce projeyi başlatması, ardından projeyle ilgili bilgi istek dökümanı yayınlaması bekleniyor.

İHALE SÜRECİNE GEÇİLECEK

Firmaların sunacağı modellerin yeterli görülmesinin ardındansa ihale sürecine geçilmesi öngörülüyor.

Halihazırda ASELSAN başta olmak üzere bazı milli firmalar tarafından insansız tank için yapılmış hazırlıklar var. ASELSAN tarafından üretilen araç, şimdilik mayın temizleme gibi görevleri gerçekleştirebiliyor. Ancak üzerine füze ya da top entegre edilemiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ FİRMALAR DA ÇALIŞIYOR

Dünyaca ünlü firmaların da bu konuda yaptığı bazı çalışmalar var. En dikkat çeken çalışma ise Rusya tarafından yapıldı. Uran-9 adı verilen rusya yapımı insansız kara aracı sistemi, üzerinde anti tank füzeleri ile 30 milimetrelik top taşıyabiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçiliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 23:16 Savaş tankı üreteceğine insan eğitin ortam çok kötü hırsızlar her yerde

    CEVAP YAZ 14 10
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat