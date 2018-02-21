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Erdoğan talimat vermişti! Çalışmalar başladı o ülkeyi uçuracak

Erdoğan talimat vermişti! Çalışmalar başladı o ülkeyi uçuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan gezisinde istediği Sevakin Adası'nda restorasyon çalışmaları başladı. Sevakin Adası, Afrika'nın Mekke'ye açılan kapısı konumunda...Sevakin adasının restorasyonu tamamlandığında Sudan ekonomisi daha da canlanacak. Bölge tüm dünya için cazip hale getirilecek.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 14:56 - Güncelleme: 21-02-2018 14:56

Afrika'nın Mekke'ye açılan kapısı olan Sevakin Adası'nda restorasyon çalışmaları başladı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sudan’ın Sevakin Adası ile ilgili olarak "Afrika’ya açılan bu kapının kapanmasına gönlümüz razı değildir. Geçmişinde taşıdığı kültürel izleri silmek için adayı tahrip eden sömürgeci anlayış kesinlikle kabul edilemez. Adaya verilen tahribatı gidermek boynumuzun borcudur." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında Sevakin Adası'nı ziyaret etti.

MEKKE'YE AÇILAN KAPI: Adanın tarihi ve stratejik önemine değinen Çavuşoğlu, “Bu ada, bilindiği üzere 'stratejik' ve 'Afrika’nın Mekke’ye açılan kapısı' özelliği taşıyor. Bizler Sevakin’i sadece dört tarafı suyla çevrili bir coğrafi kara parçası olarak, salt bir ada olarak algılamıyoruz.” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevakin Adası'nın restorasyonu ile ilgili “Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamıyla bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.” sözlerini anımsatan Çavuşoğlu, bu talebin Sudan yetkililerince olumlu karşılandığını ve konuyla ilgili yeni bir sürecin başladığını ifade etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çavuşoğlu, adanın geçmişte güçlü imparatorluklar için stratejik önem taşıdığını ve doğu batı ticaret rotasının önemli duraklarından biri olan ada limanının bugün atıl kalmaması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin adanın ihyası için elinden geleni yapacağını söyledi.

TİKA’dan mimar, restoratör ve diğer teknik ekiplerden oluşan bir heyetin adada ön incelemede bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, restorasyon sonrası adanın Sudan ekonomisine olası katkısı ile ilgili şunları kaydetti:

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SUDAN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

“Yürütülecek çok boyutlu bir restorasyon çalışmasıyla Sevakin Adası, aslına uygun bir şekilde restore edilecek ve Afrika’nın çeşitli yerlerinden gelip Cidde Limanı üzerinden hacca gidecekler için bir merkez olacak. Adadaki mercan kayalıklarını turizme kazandırmak üzere altyapı oluşturulacak, butik oteller kurulup turizm eğitimleri düzenlenecek. Böylece Sudan ekonomisi daha da canlandırılacak. Bölge tüm dünya için cazip hale getirilecek.”

OSMANLI'NIN HAC YOLU

Çavuşoğlu, adada Osmanlı döneminde liman olarak kullanılan Sanganeb Deniz Feneri ile ilgili olarak “Bu fenerin, Osmanlı limanı olarak kullanılan ve hac yolu üzerinde olan Sevakin’de, gemilerin çarpmasını önlemek ve hac yolunu aydınlatmak amacıyla inşa edildiği bilinmektedir. Kızıldeniz’i selamlayan bu kudretli yapının, Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde TİKA eliyle güçlendirilip çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır.” diye konuştu.

Sevakin Adası'nın ihyasının insanlığa faydalı eserleri yaşatma ve inşa etme üzerine kurulu bir medeniyet anlayışıyla ilintili olduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

SÖMÜRGECİLER GİBİ DEĞİL SADECE ALLAH RIZASI

“Bugün bize düşen ecdadımızın ihya ve inşa yolunda ilerlemektir. İnsanlığa fayda sağlamamız ancak böyle mümkün olacaktır. Bakın bizim gönül coğrafyamız bambaşkadır. Bu gönül coğrafyasında Bursa, Konya, Edirne, Diyarbakır neyse Semerkant, Kurtuba, Bağdat gibi Sevakin’in de ayrı bir yeri olduğunu vurgulamak isterim. Bu liman kenti, bu medeniyetin dünyaya nefes verdiği noktalardan biri olarak ihya edilmelidir. Allah rızasından başka hiçbir beklentisi olmaksızın, iyilikte yarışan ecdadımızın yüzyıllara sirayet eden duyarlılıklarının, sahip oldukları yüksek şuurun günümüze yansımasının Sevakin’de gerçekleşeceğine inanıyorum.”

Çavuşoğlu, Sevakin Adası'nın restorasyonu ve bu bölgenin tarihi itibarının tazelenmesinin sadece Sudan için değil, tüm Afrika ve İslam alemi için önemli olduğunun altını çizdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • cüneyt 21 Şubat 2018 16:43 önce türkiyenin ekonomisini düzelt esnaf kan ağlıyor ama senin umurundamıki

    CEVAP YAZ 2 3
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