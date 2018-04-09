  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan talimat vermişti! 50 muhtar İspanya'ya gidiyor

Erdoğan talimat vermişti! 50 muhtar İspanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın bir zamanda yaptığı açıklamada muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine İçişlerin Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 12:27 - Güncelleme: 09-04-2018 12:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmada, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na bir imkânınız olursa; İçişleri Bakanım aslında burada, böyle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, yani grup-grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. El Hamra Sarayının içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘Lâ galibe illallah’. ‘Allah’tan başka galip yoktur.’ Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik" ifadelerinin ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

5 İLDEN 50 MUHTAR İSPANYA'YA GİDİYOR
Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan oluşan 5 ilden toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı‘ndan saat 8.30’da Endülüs’e hareket edecek. Tüm masrafları İçişleri Bakanlığı’nca karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar 12 Nisan Perşembe günü saat 13.05’te İspanya yerel saatiyle Endülüs’ten ayrılacak.

İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler şeklinde yurt dışına göndermeye devam edecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan talimat vermişti! 50 muhtar İspanya'ya gidiyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • akay 09 Nisan 2018 13:01 ne güzel hayat milletin vergisiyle ye iç dolaş faturayı da hazineye kes, ne güzel memleket yağcılar şakşakçılar bedavadan geçiniyor, ihaleciler rantçılar malı götürüyor, geniş alt kesimde bunları vergileriyle besliyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro