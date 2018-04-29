Erdoğan talimat verdi: Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın annesi Melike Çalışkan ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in cep telefonu üzerinden görüşerek, taziyelerini sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şehidin Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki baba evinde okutulan mevlidine katıldı. Melike Çalışkan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Türel, taziyelerini iletti.

Ziyaret esnasında Türel’in cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin annesi Melike ve kardeşi Baha Çalışkan ile görüştü.

"Selamünaleyküm" diyerek anneyi selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melike Hanım tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun sağ olsun” dedi.

Anne Melike Çalışkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Amin Cumhurbaşkanım, sağ olun. Allah razı olsun” dedikten sonra telefonu oğlu Baha’ya verdi. Baha’yla da konuşmasına selam vererek başlayan Erdoğan, “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Rabbim cennetinde buluştursun. Tüm aileye selamlar sevgiler. Yetimhane ile ilgili konuyu Menderes Bey takip edecek. Hayırlı günler” dedi.

Türel ise şehit ailesine, “Cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştu sevgi evine isminin verilmesiyle ilgili. Ben Cumhurbaşkanımızın bu haberi vermesini istemiştim. Bugün de denk geldi aradı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah vasiyeti yerine gelecek” ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

Şehit Çalışkan, "Vasiyetname" başlıklı yazısında, "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'den gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarının ve tüm masraflarının TSK'nin karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim" ifadelerine yer vermişti.

  • Güncel 29 Nisan 2018 20:15
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