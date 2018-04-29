Erdoğan talimat verdi: Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor!

"Selamünaleyküm" diyerek anneyi selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melike Hanım tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun sağ olsun” dedi.