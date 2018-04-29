Erdoğan talimat verdi: Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın annesi Melike Çalışkan ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in cep telefonu üzerinden görüşerek, taziyelerini sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şehidin Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki baba evinde okutulan mevlidine katıldı. Melike Çalışkan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Türel, taziyelerini iletti.
Ziyaret esnasında Türel’in cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin annesi Melike ve kardeşi Baha Çalışkan ile görüştü.
"Selamünaleyküm" diyerek anneyi selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melike Hanım tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun sağ olsun” dedi.
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