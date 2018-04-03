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Erdoğan talimat verdi polis düğmeye bastı

Erdoğan talimat verdi polis düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Engelliler Haftası"nda söylediği sözler üzerine harekete geçen polis, İstanbul'da sahte sağlık raporu operasyonu düzenledi.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 20:40 - Güncelleme: 03-04-2018 20:40

İSTANBUL polisi, sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 35 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul merkezli operasyonda 5 ayrı ile 54 adrese operasyon düzenledi. Yakalanamayan 9 kişi hakkında da arama kararı çıkarıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alınmasını sağladığı öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla geçen yıl kasım ayında çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 44 şüphelinin yakalanması amacıyla Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy'de 48 adres ile Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAHTE RAPORLARLA DEVLETİ DOLANDIRMIŞLAR

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

Ayrıca şüphelilerin 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3-5 bin lira komisyon aldıkları öne sürüldü.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Aralık 2017'de AK Parti Genel Merkezi'nde "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş da araya girerek, bazı sağlıklı kişilerin de sahte raporlarla engellilerin haklarından yararlanarak gerçek engellileri mağdur ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu tür sahtekarları da tabii yakalayıp, ortaya çıkarıp ifşa etmek lazım." demişti.

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