Erdoğan talimat verdi: Adreslerini bulup kayıtlarını yaptırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısına katıldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanacaklara değinen Erdoğan, bu seçmen kitmesinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti üyesi olup seçmen küçüklerinde kaydı olmayanlara dikkat çeken Erdoğan, teşkilata "üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız" talimatını verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

SEÇMEN KAYDI OLMAYAN PARTİLİLER

AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtlarını olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1.5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var.

İLK DEFA OY KULLANACAK SEÇMENLER

Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin.

"SEÇİM SONUÇLARI İÇİN BELİRLEYİCİ"

Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz.

"ADRESLERİ BULUP KAYITLARINI YAPIN"

Tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri olmayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçemize gelmiş üyelerini hemen kayda geçireceksiniz. Oy verme hakkı olan her gence ulaşıp onları bilgilendireceksiniz. Kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz.

"DALGALANMA YERİNİ İSTİKRARA BIRAKTI"

Dövizi ve faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye kalktılar. Açıklanan her veri ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Kredi kartı borcu olanından esnafımıza her kesime desteğimizle vatandaşımızın yanında yer aldık. Son ekonomik tuzak da milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. Ya iyi bir hamle yapıp bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yaparak eski günlere geri döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız.

"YÖNLENDİREMEYECEKLERİNİ ANLADILAR"

Demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz mesafe hem bugünlere gelmemizde hem hedeflere ulaşmamız konusunda çok büyük güvence. Geçmişte istedikleri gibi yönlendirenler artık bunu yapamadıklarını gördükleri için gelip bizimle anlaşma yolunu seçiyorlar. Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.

"KADİM DAVALARIMIZDAN ESER KALMAZDI"

Türkiye eski Türkiye olsaydı Suriye'de o terör koridoru kurulmuştu. Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz, dünyadan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler söylüyor.