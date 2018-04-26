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Erdoğan start verdi tam 55 ilde...

Erdoğan start verdi tam 55 ilde...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk seçim mitingini 28 Nisan'da İzmir'de yapacak. Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 15:20 - Güncelleme: 26-04-2018 15:20

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için hazırlıklar sürüyor.27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı sürecini 24 Nisan Salı günü başlatan AK Parti, 29 Nisan Pazar günü 00.00'a kadar başvuruları alacak. Milletvekili aday adaylığı için ilgininin büyük olduğu AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında görevliler yoğun mesai yapıyor.

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından, milletvekilliği için adaylar belirlenecek.

AK PARTİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA SÜRECİNE GİRDİ: AK Parti'de seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine girildi. Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 28 Nisan Cumartesi günü il kongresi için gideceği İzmir'de ilk seçim mitingini de yapacak. Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

PROJELER SEÇMENE ANLATILACAK

Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak 16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak. Yerel odaklı çalışmalara da ağırlık verilecek seçim kampanyasında AK Parti'li belediyelerin yürüttüğü projeler seçmene anlatılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • deniz 26 Nisan 2018 15:51 Sayin reisim recep tayyip erdogan siz bize allahin bir lutfusunuz iyiki varsiniz

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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