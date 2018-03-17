Erdoğan: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3569 olarak açıklarken, "Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

FETİH YAKIN MÜJDE YAKIN

"Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569. Benim mehmetçiğim niçin terör koridorunun olduğu yere yürüdü? Fetih yakın müjde yakın. İnşallah o müjdeye doğru yürüyoruz. Sabır sabır sabır yetti artık dedik. Gireceğiz dedik. Dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik ne oldu durdurdunuz mu yok. 100'ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Şimdi de 1800 kilometrelik alanı kontrolümüz altına aldık. 

Çok az bir zaman içinde Afrin ile ilgili müjdeyi duyacaksınız. Ne diyordum, bir gece ansızın... Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar. Batılıların verdiği destekle bunları yapmışlar. Bu tünellerden kamyon gidebiliyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda yalan bunlarda su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Kasa kasa silahlar ortada. Daha bize ne yalan söylüyorsunuz. Dürüst olana can kurban. Dürüst olmayan kusura bakmasın"

  • Güncel 17 Mart 2018 13:49
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