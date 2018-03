Erdoğan: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık an meselesi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Buraya gelirken aldığım rakam, teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesinde salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Mardin'in yeniden adeta bir dirilişin, hamlenin içerisinde olduğunu vurgulayan ve alandaki vatandaşlara "Yeniden bir tarih yazmaya hazır mıyız? Öyleyse şimdiden Mart 2019'a hazırlanıyoruz değil mi?" diye soran Erdoğan'a vatandaşlar da "evet" yanıtını verdi.

"REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR" SLOGANINA YANIT

Erdoğan, vatandaşların "Reis bizi Afrin'e götür." şeklinde slogan atmaları üzerine, "Hep bunları komuta kademesiyle görüşüyorum. Diyorlar ki 'Sayın Cumhurbaşkanım, ihtiyaç olduğunda tabii ki ben size bunu bildireceğim.' Böyle bir durum olduğu anda önce ben yürüyeceğim, ondan sonra da sizi yanıma alacağım." ifadelerini kullandı.

Arif Nihat Asya'nın "Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın... Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Buraya gelirken aldığım rakam, teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569." dedi.

"ARTIK BIKTIK SABIR SABIR 'YETTİK ARTIK' DEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in terör koridorunun olduğu bölgeye "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız." ayetindeki inançla yürüdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar şimdi bizi izliyor ve biz şimdi bir de müjde bekliyoruz. Nedir o müjde, 'Fetih yakın, müjde yakın.' İnşallah biz o müjdeye doğru ilerliyoruz. Bu yolda, Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yoktur. Biz şu 780 bin kilometrekareye nerelerden geldik biliyor musunuz, 18 milyon kilometrekareden buralara geldik. Hep verdik verdik, buralara geldik. Öyle bir derdimiz yok ama bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz.

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor, Mardin aynı şekilde. Artık bıktık, sabır sabır 'yetti artık' dedik. Öyleyse gireceğiz. Bize dost görünenler ne dedi, 'girmeyin.' Sizi çok dinledik girmedik, ne oldu durdurdunuz mu, yok. Roketlerle devamlı tacizler ve 100'ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Dedik, artık durmayacağız, ya Allah bismillah yürüdük."

AFRİN'LE İLGİLİ MÜJDEYİ DE DUYACAKSINIZ

Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini ve 2 bin kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını anımsatan Erdoğan, "Şimdi de burada yaklaşık bin 800 kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık. Çok kısa bir zamanda buraların insanı da gelecek, aynen tekrar topraklarına, evlerine dönecekler." diye konuştu.

Cerablus'ta 140 bin kişinin evlerine döndüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah burada da dönecekler. Çünkü biz onların artık çok da mülteci olarak kalmalarını istemiyoruz. Bir an önce istiyoruz ki evlerine dönsünler. Onlara elimizden gelen her türlü desteği verdik, veriyoruz, vereceğiz. Eğitim, sağlık bu noktada her türlü desteği verdik, veriyoruz, vereceğiz. Niye biz şunu biliyoruz, onlar bizim kardeşlerimizdir, insan, İslami, vicdani bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz, getireceğiz. Çok fazla değil, az bir zaman içerisinde inşallah Afrin'le ilgili müjdeyi de duyacaksınız."

BİZE DOST GÖRÜNENLERİN ONLARA VERDİĞİ SİLAHLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar, televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? Bunlar, Batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle bu tünelleri açtılar ve bu tünellerde kamyon gidebiliyor, düşünebiliyor musunuz? Silah depolama yerlerini gördünüz, her türlü silah var. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda da yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun dürüst, bizi aldatamazsınız. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana... Kusura bakmasınlar. İnşallah artık müjdeyi sizlere vereceğiz."

BU CUMHURUN İTTİFAKI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yarın Çanakkale'de olacağını bildirdi.

"Bize ayrılık yakışır mı?" diye sorduğu vatandaşlardan "Hayır" yanıtını alan Erdoğan, alandaki vatandaşlarla Rabia işaretinin anlamını tekrar etti.

81 milyon tek millet olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bundan daha güzel ne olabilir. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Öyleyse yok Türk'müş, Kürt'müş, Laz'mış, Arap'mış, böyle ayrım yok bizde. Yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Artık aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019'daki yerel seçimler ile Kasım 2019'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde de bunu ispatlayacaklarına dikkati çekerek, "Şimdi bir ittifak kurduk biliyorsunuz, bu ittifakla bunu ispat edeceğiz. Bu cumhurun ittifakı olacak. Ayrılık gayrılık olmadan, cumhurun ittifakı." şeklinde konuştu.

Rabia işaretindeki "Tek bayrak", "Tek vatan" anlamlarına işaret eden Erdoğan, kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devletini bölemeyeceğinin altını çizdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Erdoğan'ın uçağına 2 savaş uçağının da eşlik ettiği görülürken, havalimanı etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polislerinden oluşan keskin nişancılar havalimanını gören yüksek binalarda konuşlandırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongresine katılmak üzere Mardin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mardin Havalimanı'nda karşılayanlar arasında Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen (sağ 3) ile Mardin Müftüsü İsmail Çiçek (sağ 2) de yer aldı.