SON DAKİKA

Erdoğan sevdalısı gençlerin ‘Afrin’ videosu büyük beğeni topladı

Memleket meselelerine duyarlı iki kardeşin hazırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konulu videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Furkan Kaya ile ağabeyi Mehmet Kaya’nın hazırladığı ve Afrin’i konu alan ‘Bir Ülke Düşünün’ isimli son videoları da kısa sürede yüz binlere ulaştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Kaya, “Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını ve gündemi sürekli takip ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak videolarımızın metnine, seçeceğimiz konuşmalara karar veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda karınca misali biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bir görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Furkan Kaya, şöyle konuştu:

“Her şey ‘ayağa kalk İstanbul’ videosu ile başladı. Ülkücü şair Arif Nazım yazmıştı şiiri biz de bir klip hazırladık ona naçizane. Çok paylaşıldı ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir gördü. Mitinglerde de gösterildi. Ondan sonra en çok paylaşılan ‘Ey oğul’ videosu, Bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi paylaştı Sonrasında Cumhurbaşkanımız ile yakın zamanda bir görüşme ve tanışma fırsatımız oldu. Kendisine videolardan bahsedilince; haberinin olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Bizi takdirle karşıladı”.

  • Güncel 07 Şubat 2018 12:26
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Erdoğan sevdalısı gençlerin ‘Afrin’ videosu büyük beğeni topladı videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • davut 07 Şubat 2018 12:39 Bırakın geyiği de samimiyseniz gönüllü olarak Afrin'e gidin arkadaş.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat