Erdoğan sevdalısı gençlerin ‘Afrin’ videosu büyük beğeni topladı

Memleket meselelerine duyarlı iki kardeşin hazırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konulu videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Furkan Kaya ile ağabeyi Mehmet Kaya’nın hazırladığı ve Afrin’i konu alan ‘Bir Ülke Düşünün’ isimli son videoları da kısa sürede yüz binlere ulaştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Kaya, “Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını ve gündemi sürekli takip ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak videolarımızın metnine, seçeceğimiz konuşmalara karar veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda karınca misali biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bir görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Furkan Kaya, şöyle konuştu:

“Her şey ‘ayağa kalk İstanbul’ videosu ile başladı. Ülkücü şair Arif Nazım yazmıştı şiiri biz de bir klip hazırladık ona naçizane. Çok paylaşıldı ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir gördü. Mitinglerde de gösterildi. Ondan sonra en çok paylaşılan ‘Ey oğul’ videosu, Bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi paylaştı Sonrasında Cumhurbaşkanımız ile yakın zamanda bir görüşme ve tanışma fırsatımız oldu. Kendisine videolardan bahsedilince; haberinin olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Bizi takdirle karşıladı”.