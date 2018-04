Erdoğan sert çıktı: Kimse kusura bakmasın affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paralarını yurt dışına çıkarmaya çalışıldığı söylentilerine dikkat çekerek, "Ancak her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada dikkat çeken açıklamalar yaptı.

2 TRİLYON DOLAR MİLLİ GELİR HEDEFİ

Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir düzeyine çıkartma hedefi olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Yurt içi ve dışında ekonomimiz ile değerlendirme yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin yolu; teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yüksek teknoloji yatırımları bunların başında geliyor."

"Son günlerde birileri Türkiye'deki kimi firmaların ve işadamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiyor" diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

KİMSE KUSURA BAKMASIN AFFETMEYİZ

"Son günlerde birileri Türkiye'deki kimi firmaların ve işadamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiyor. Ülkemizdeki yatırımlar kadar kendi işadamlarımızın yurtdışındaki yatırımları ile de iftihar ettik. Afrika'dan Balkanlar'a kadar gitiğimiz her yerde işadamlarımızın yatırımlarını izliyor, teşvik ediyoruz. Dünyanın her yerinde yatırıma girişen ticari firmalarımızın her birine bayrak taşıyıcı kuruluşlarımız gözüyle bakıyoruz. Bu konuda sorun yok. Ancak her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz. Sadece bizim değil 81 milyon vatandaşımızın eli hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurtdışına yatırım yapanlara değil yurtdışına varlık kaçarınlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın makul, geçerli izahı olamaz. Türkiye'de kimsenin çözülemeyecek sorunu yoktur. İşadamlarımızın önünü açmak için hep gayretin içinde oldum. Başbakanımız, ekonomi bakanımız, bürokratlarımız daima işadamlarına destek olmayı şiar edinmiş bir kadrodur."

OHAL ELEŞTİRİLERİNE YANIT

OHAL uygulamasına yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan şunları söyledi: "Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?"

ANA MUHALEFETE 'BUYRUN MEYDAN' DİYORUZ

Erken seçim kararı alma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı: "24 Haziran'da bir erken seçime gidiyoruz. Aslında Kasım seçim tarihimizdi. Koltuk hırsım olsaydı burada kalacaktık. Fakat ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan' diyor. Ve bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra kendileriyle değerlendirme yaptım. Arkadaşların da kanaatini aldıktan sonra dedik ki bu adımı atalım. Madem ana muhalefet 'Hodri meydan' diyor, biz de 'Buyrun meydan' diyoruz.



MİLLET BAŞKA BİR TERCİHTE BULUNURSA OYA SAYĞI DUYARIZ

24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Seçim sözü bir defa ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar gerek Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda temeli atılan cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. 1.5 yıllık görev süremiz var. O kadar koltuğa hevesli değiliz. Millet devam derse devam ederiz. Başka bir tercihte bulunursa ona saygı duyarız. Yeni yönetim sistemimizle sorunları çok daha hızlı çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın."

İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Erdoğan yeni döneme ilişkin dışarıdan bakan atanabileceğini hatırlatarak, "Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz." dedi.