Erdoğan sert çıktı: Aşağıda olsam dersin en büyüğünü verirdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Ben aşağıda olsaydım ona sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Öze lin, Meclis Genel Kurulundaki konuşması sonrasında yaşananların anımsatılması üzerine de şunları söyledi:

"AŞAĞIDA OLSAM ONA GEREKEN DERSİ VERİRDİM"

Aşağıda olsam, ona gereken dersi verirdim. Orada o terbiyesizliği yapan kişi, grup başkanımıza karşı parmak sallayan kişi, terbiyesizin tekidir. Aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Aşağıda olmuş olsam, ona sadece ağzının payını değil, ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim. Senin 15 tane vekilin partiden ayrılıyor, sözde İYİ Parti’ye geçiyor. Sözde İYİ Parti’ye onların koltuklarından geçenler var mıydı, onlar oturdu mu?"