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Erdoğan şehit cenazesinde müjdeyi verdi: Afrin fethi yakındır

Erdoğan şehit cenazesinde müjdeyi verdi: Afrin fethi yakındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Erzurum'da terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Afrin'de şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın şehit cenazesine katıldı. Erdoğan "Rabbim Afrin'in fethini yakın kılsın. Bu müjde yakındır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 14:04 - Güncelleme: 16-03-2018 14:04

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) cenazesi kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Erzurum'da şehit cenazesine katıldı.

''AFRİN SAVAŞINDA FETHİNİ YAKIN KILSIN''
Afrin'de şehit düşen Teğmen Muhammed Kır'ın cenaze töreni Erzurum'da yapıldı. Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı ve "Rabbim bizlere Afrin savaşında fethini yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." dedi.

''DÜŞÜNMESİ GEREKEN BİZİZ''
Narmanlı Camisi'ndeki cenaze töreninde konuşan Cumurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şahadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz.

''ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLDÜ DEMEYİNİZ''
Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler, veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz" Dolayısıyla Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammedi kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş inceltmiş Mehmed'e, hatta Mehemmed demiş sonra Mehmed demiş, ordumuzun mensuplarına Mehmetçik demiş."

Öte yandan şehidin cenazesi Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 14:40 siyasiler ,şehit cenazelerinde konuşmasalar iyi olur.kendilerini konuşmak,dahası propaganda yapmak zorunda hissediyor olmalılar.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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