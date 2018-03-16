Erdoğan şehit cenazesinde müjdeyi verdi: Afrin fethi yakındır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) cenazesi kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Erzurum'da şehit cenazesine katıldı.

''AFRİN SAVAŞINDA FETHİNİ YAKIN KILSIN''

Afrin'de şehit düşen Teğmen Muhammed Kır'ın cenaze töreni Erzurum'da yapıldı. Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı ve "Rabbim bizlere Afrin savaşında fethini yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum." dedi.

''DÜŞÜNMESİ GEREKEN BİZİZ''

Narmanlı Camisi'ndeki cenaze töreninde konuşan Cumurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şahadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz.

''ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLDÜ DEMEYİNİZ''

Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler, veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz" Dolayısıyla Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammedi kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş inceltmiş Mehmed'e, hatta Mehemmed demiş sonra Mehmed demiş, ordumuzun mensuplarına Mehmetçik demiş."

Öte yandan şehidin cenazesi Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.

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