Erdoğan seçim tarihini açıkladı Akşener'den bomba karar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu açıkladı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Genel Sekreter Aytun Çıray, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, “Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu takdiri ilahidir. Partimizin seçime katılmasıyla ilgili tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına girmiştir” dedi.

Aytun Çıray açıklamasında şunları söyledi: “Sayın Bahçeli AKP ile birlikte bu ülkeyi 2019 seçimlerine taşıyamayacaklarını, Türkiye’yi yönetemediklerini ikrar etti. Küçük ortak bu defa Sayın Erdoğan’ı yakmaktadır. Önümüzdeki erken seçimde AKP belli sayıda da olsa Meclis’e girecekken, bu defa Sayın Erdoğan siyasetten tasfiye olacaktır. Kendilerine ‘yaklaşmayın, çarpılırsınız’ siyasi uyarı levhasının asılması uygundur.

SEÇİMİN İKİ NEDENİ VAR Erken seçim talebinin arkasında iki neden var. Birisi yükselen İYİ Parti korkusu. Bu korku birbirine en ağır sözlerle hakaret eden iki kişiyi bir araya getirip koalisyon kurdurdu. Diğer neden ise başarısızlıklarının artık ellerine geçirdikleri medya gücüyle de örtülemeyecek boyutlara gelmesidir.

PARAYI NASIL BULACAKLAR Bu yıl içinde ödemeleri gereken dış borç miktarı 185 milyar dolar. Finanse edilmesi gereken cari açık 53 milyar dolar. Önümüzdeki bir yıl içinde ekonominin ihtiyaç duyduğu yabancı kaynak 238 milyar dolar düzeyinde. Saray koalisyonu tükenen ekonomik ve siyasal itibarları nedeniyle bu parayı bulamayacaklarını biliyor.

DOLAR 7, MAZOT 8 LİRA OLACAK Böyle bir tabloda biliyorlar ki seçimler 3 Kasım 2019’da yapılırsa dolar 7, Euro 8.5, benzin 8.5, mazot 8 lira olacak ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecek. Koalisyon ortakları Türk milletini daha korkunç ve acı sonuçlarla yüzleşmeden acilen seçimlere götürmek istiyorlar.

NAFİLE TEŞEBBÜS Erken seçim Meral Akşener’in önünü kesmeye yönelik nafile bir teşebbüstür. İYİ Parti Başkanlık Divanı varlığını borçlu olduğu ve kendisini adadığı Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duymaktadır. Türkiye’nin yeniden kurtuluşu ve kuruluşu böylece beka meselesini ortaya çıkartanlar tarafından öne çekilmiştir. Bu takdiri ilahidir. İyiliğin önünü açıyorlar.