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Erdoğan seçim tarihini açıkladı Akşener'den bomba karar

Erdoğan seçim tarihini açıkladı Akşener'den bomba karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:14 - Güncelleme: 18-04-2018 16:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu açıkladı.

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:
''Türkiye'nin gerim gerim gerilmekten bıktığını biliyorum. Aziz Türk milletinin bıktığını, artık kusma haline geldiğini biliyorum bu aşırı gerginlikten. Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu.

HERKES AYAĞINI DENK ALSIN: Ve o günden itibaren saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abilerin de bu kadar korktuğunu görmüş olduk. Onlar adına gerçekten üzüldüm. Hayırlı olsun seçim milletimize.''

İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ? Akşener 10 Haziran itibariyle İYİ Parti'nin seçime gireceğini açıkladı.

AYTUĞ ÇIRAĞ: BU TAKDİRİ İLAHİ

Toplantıdan sonra açıklama yapan Genel Sekreter Aytun Çıray, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, “Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu takdiri ilahidir. Partimizin seçime katılmasıyla ilgili tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına girmiştir” dedi.

SEÇİMİN İKİ NEDENİ VAR

Erken seçim talebinin arkasında iki neden var. Birisi yükselen İYİ Parti korkusu. Bu korku birbirine en ağır sözlerle hakaret eden iki kişiyi bir araya getirip koalisyon kurdurdu. Diğer neden ise başarısızlıklarının artık ellerine geçirdikleri medya gücüyle de örtülemeyecek boyutlara gelmesidir.

PARAYI NASIL BULACAKLAR

Bu yıl içinde ödemeleri gereken dış borç miktarı 185 milyar dolar. Finanse edilmesi gereken cari açık 53 milyar dolar. Önümüzdeki bir yıl içinde ekonominin ihtiyaç duyduğu yabancı kaynak 238 milyar dolar düzeyinde. Saray koalisyonu tükenen ekonomik ve siyasal itibarları nedeniyle bu parayı bulamayacaklarını biliyor.

SEÇİME GİREMEMEMİZ DÜŞÜNÜLEMEZ

İYİ Parti’nin hukuksuzluğun adeta kural haline getirildiği izleniminin bir alışkanlığa dönüştüğü bir siyasi vasatta dahi seçimlere girmesinin engellenebileceği düşünülemez. Çünkü partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir gün İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir… Türkiye eğer bir defa kanunları tartışmaya başlarsa, Türkiye bir aşiret devleti olur. Burası aşiret devleti değildir. Şunun ya da bunun yorumlarıyla kanunlar uygulanamaz.

22 HAZİRAN’DAN SONRAKİ TÜM SEÇİMLERE KATILIRIZ

İYİ Parti Başkanlık Divanı, İYİ Parti’nin sezimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder. Bu konuda şüphe uyandırmaya çalışanlar, ya korku dağları bekler sözündeki kadar büyük bir korkuya düşmüş olanlardır veya milletimizin zihnini bulandırmaktan medet umacak kadar acziyet içine düşmüşlerdir.''

24 Haziran 2018 neye denk geliyor? Erken seçim tarihi

Uluslararası medya erken seçimi böyle gördü!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • İYİ 18 Nisan 2018 16:57 NEKADAR KORKUYORMUŞSSUNUZ...HARBİ ÜLKÜCÜLER

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