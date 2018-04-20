Erdoğan seçim startını CHP'nin kalesinde verecek!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasının ardından kampanya sürecine vakit kaybetmeden başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte 28 Nisan’da il kongresi için İzmir’e gidecek. İzmir programı aynı zamanda Erdoğan’ın seçim kampanyasının başlangıcı da sayılacak.

6 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gideceği Özbekistan ve Güney Kore ziyaretinin ardından kampanya sürecini hızlandıracak. 6 Mayıs’ta şölen havasında yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde ise seçimlere dönük projeler ve yol haritasının açıklanması planlanıyor.

TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAK

Ramazan ayı boyunca yoğun bir gezi trafiği yaşayacak olan Erdoğan’ın bu sürede Bahçeli ile ittifaka uygun şekilde koordinasyon halinde tüm Türkiye’ye dolaşması planlanıyor.

AĞIRLIK BÜYÜKŞEHİRLERDE OLACAK

Erdoğan’ın seçim gezilerinde Doğu ve Güneydoğu illeriyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere ağırlık vereceği belirtiliyor. Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinin ardından tamamen seçim kampanyasına yoğunlaşacak. 15 Mayıs’tan sonraki yaklaşık 40 günlük sürede birçok ilin ziyaret edilerek vatandaşla buluşulması planlanıyor.

50 İLDE MİTİNG YAPACAK

Yaklaşık 50 ilde seçim mitingleri yapması planlanan Erdoğan’ın televizyon programları ve halka açık etkinliklere katılacak.

ŞARKILAR AFİŞLER HAZIRLANIYOR

Erdoğan, kampanya süresince hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatacak hem de MHP ile kurulan ittifaka destek verilmesini isteyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için kritik önem taşıyan 24 Haziran’daki seçimlerde kullanılacak şarkılar, görseller ve sloganlarla ilgili hazırlıkların ise sürdüğü öğrenildi. Kampanya materyallerinde ittifaka ve yeni sistemin önemine vurgu yapılacak. Sosyal medyanın aktif şekilde kullanılacağı kampanya döneminde kullanılacak mesajlarda “birlik, beraberlik ve kapsayıcılık” öne çıkarılacak.