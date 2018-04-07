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Erdoğan: Rezil oluruz diye vazgeçtiler

Erdoğan: Rezil oluruz diye vazgeçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de AK Parti il kongresinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, IMF'nin Türklere karşı rezil oluruz diye para almaktan vazgeçtiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 19:42 - Güncelleme: 07-04-2018 19:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'IMF'ye artık bizim borcumuz yok. Onlar bizden istedi. 5 milyar dolar verecektik, sonra Türklerden para aldılar diye rezil oluruz diye vazgeçtiler.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresinde vatandaşlara seslendi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'GURUR RABBİMİZE AİTTİR'

16 Nisan'daki  ataleti üzerinden sıyırıp atmış bir Denizli görüyorum. Artık metal yorgunlupu yok. Yeniden diriliş hamlesi var. İnsanlara mütevazi bir şekilde yaklaşalım. Her şeyden önce ne olursak olalım, insan olalım. Gurur Rabbimize aittir.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Tüneli, Yavus Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. Dev Havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Kapasitesi yıllık 90 milyon yolcu. 2023'te kapasite 150 milyon olacak.

IMF PARA ALMAKTAN VAZGEÇTİ

IMF'ye artık bizim borcumuz yok. Onlar bizden istedi. 5 milyar dolar verecektik, sonra Türklerden para aldılar diye rezil olururuz diye vazgeçtiler.

Şimdi kendi SİHA'larımızda terörsitleri vuruyoruz. ABD'den SİHA istedik, kongre onay vermiyor dediler. Bu türk komşular bizi teknoloki sahibi yaptı. Zırhlı taşıyıcılarınızı yapmazsanız, adam sizi kuş kafesinde avlar gibi avlar. Ama şimdi bunu yapıyoruz.

'KEMAL DENEN KİŞİ ÖSO'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYOR'

Külliye'de bu hafta ÖSO'dan bir grubu ağırladım. Onlarda bu inancı görünce , halime üzüldüm.  ÖSO'ya bu Kemal denen kişi terör örgütü diyor. Bu senin PKK değil. Benim Mehmedimle birlikte düşmana karşı, terör örgütlerine karşı savaşıyor.

Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur

'NEREYE KÇARLARSA KAÇSINLAR, PEŞLERİNDEYİZ'

Kosova'dan FETÖ'nün önemli 6 adamını paketleyip Türkiye'ye getirdik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz.

80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız.

'KASETLE GELDİLER, CD İLE GİDERLER'

Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler

'BAY KEMAL SEN KİMSİN?'

Geçen gün Reyhanlıya gittik. Orada mehmetçiğimizin kararlığını gördük. Sanatçılarla, sporcularla birlikteydik. 150 kişiyidik bay Kemal duramadı. Sanatçılar oraya giderken senden mi izin alacaktı? Sen kim?

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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