Erdoğan rest çekti: 'İstifasını versin, gitsin!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti.

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir uyarıda bulunarak, "Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var" dedi.