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Erdoğan Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Erdoğan Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı için 3 Nisan'da Ankara'da bir araya geleceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 12:09 - Güncelleme: 14-03-2018 12:09

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeye geçilmesinden önce, "Bugünkü görüşmemiz, yenisi 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık niteliğinde" dedi. 

Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor.

Ankara'daki bu toplantıyı ise, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği ikinci üçlü zirve izleyecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • vur kazmayı 14 Mart 2018 12:23 Sayın Erdoğan Çavuşoğlunu görevden almalı çok konuşuyor inandırıcılığını kaybetti sözleri havada kalıyor Türkiye kırmızı çizgilerini koruyamıyor

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