Erdoğan Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeye geçilmesinden önce, "Bugünkü görüşmemiz, yenisi 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık niteliğinde" dedi.

Rus-Türk Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor.

Ankara'daki bu toplantıyı ise, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği ikinci üçlü zirve izleyecek.